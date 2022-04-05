За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 30-31 березня, 78% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 11% протилежної думки, 11% – не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад росії, проте впевненість у швидкій перемозі «за кілька тижнів» дещо зменшилась з 47% до 35%. Натомість зросли позиції «кілька місяців» і «півроку-рік». 14% не змогли відповісти на це питання.

Продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО. Нагадаємо, що в перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

Водночас, зростає підтримка вступу до ЄС. Нагадаємо, що в перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91% – абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

При цьому більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 30-31 березня 2022 р.