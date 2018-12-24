Коли у Тернополі почнуть курсувати нові автобуси?

23/12/2018 Розмір тексту:

Двадцять нових автобусів придбає Тернопіль у чеської фірми. На сайті «Прозоро» уже укладений договір про закупівлю транспорту. Перші два автобуси обіцяють доставити ще цього року, – повідомляє начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Придбання нових автобусів пов’язане зі створенням транспортної комунальної компанії у Тернополі. В результаті місто може відмовитися від послуг приватних перевізників.

«Нові автобуси відповідають сучасним європейським стандартам. Вони розраховані на 80 – 100 пасажирів, обладнані кондиціонерами, у них будуть і місця для людей з інвалідністю. Загалом буде придбано 20 автобусів. Цього року ми вже хочемо отримати два автобуси, якщо чеська сторона виконає всі вимоги. Договір укладений на два роки, тобто доставка автобусів відбуватиметься упродовж двох років», – зазначає Ігор Мединський.

У Тернополі представили нову транспортну модель міста, таким чином обіцяють розвантажити дороги від заторів, а також максимально сполучити всі мікрорайони.

«Розроблено нову транспортну модель маршрутної мережі. Поки що транспортна модель є лише у трьох містах України – це Київ, Львів і Тернопіль. Це розроблено для того, щоб максимально розвантажити від заторів всі дороги міста», – додає Ігор Мединський.

Втім, коли на маршрут виїдуть нові автобуси, ціна квитка може знову зрости, – припускає начальник управління транспорту. Нагадаємо, наразі вартість проїзду у маршрутках становить 6 гривень, у тролейбусах – 5 гривень. Якщо розраховуватися готівкою, ціна квитка на гривню більша.

Софія Романська