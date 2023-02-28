Коли на Тернопільщину прийде справжнє весняне тепло

Початок березня не обіцяє синоптичних форс-мажорів, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Однак надалі зберігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 6 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цього тижня погоду Тернопільщини визначатиме антициклон. Температурні показники коливатимуться від 2-7 градусів морозу вночі та до 4 градусів тепла вдень.

«1 березня буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер буде північно-західним, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º морозу, вдень 0 – 5º тепла».

На початку березня спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників. Однак значного весняного потепління синоптики поки не обіцяють.

«Початок березня не обіцяє серйозних синоптичних форс-мажорів: вночі підморожуватиме, вдень теплішатиме, періодичні опади, все нормально, рання весна як рання весна. Свіже п’янке повітря, прочищають горлечко пташки для співів, на сірих тротуарах вже море весняних веселих квітів продають», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш теплої весняної погоди слід очікувати у другій половині березня.