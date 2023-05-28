18 комплексів БПЛА придбав колектив Західноукраїнського національного університету для ЗСУ.

Про це повідомив ректор навчального закладу Андрій Крисоватий. За його словами, на придбання дронів викладачі перерахували частину своєї зарплати.

«Завдячуючи кожному працівнику ЗУНУ, ми зуміли акумулювати кошти й придбати 18 БПЛА. Зараз вони так необхідні на передовій, де наші захисники, в тому числі студенти, працівники, випускники нашого закладу вищої освіти, воюють за кожного із нас, за нашу Україну, за наше майбутнє. Горджуся кожним працівником, який робить свій внесок у перемогу!», – зазначив ректор Андрій Крисоватий.

Студенти кафедри безпеки та правоохоронної діяльності разом із слухачами навчально-наукового центру підготовки офіцерів запасу передали 18 комплексів БПЛА військовому комісару Тернопільщини Денису Сахацькому, який зобов’язався відправити дрони на передову.