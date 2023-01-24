Держекоінспектори перевіряють воду в Тернопільському ставі. Кілька днів тому на його плесі з’явилась кольорова плівка.

Про це повідомила в соцмережі тернополянка Наталія Татура. Вона опублікувала відео 20 січня, передає Суспільне.

Тернополянин Орест часто ловить рибу в Тернопільському ставі. Каже, такі плями тут бачив і раніше.

“Тут соляри було на такий шар, як палець. Кожен рік є. Після дощу все стікає сюди від залізничної дороги, з нафтобази, з “Ватри”. Коли сильніший дощ, то тут часто таке буває”, – говорить тернополянин.

Біля труби, яка впадає у став, представники Державної екологічної інспекції набрали воду для аналізу. Це – можливе місце забруднення. Про це розповіла Суспільному головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції в Тернопільській області Ольга Бугальська.

За її словами, поки що лишень взяли проби води.

“Будемо досліджувати, що зловили в тій воді. В цьому випадку з кожної з цих пляшечок виконується свій показник. Їх виконуємо багато, тому й води має бути чимало. Деякі показники беремо зі скла, деякі з пластику, тому й необхідно набирати воду в кожен вид посуду”, – каже Ольга Бугальська.

Зразки води взяли у двох місцях, повідомила жінка.

“У нас має бути забір води вниз по течії. Ми маємо визначити, наскільки водойма могла бути забруднена. Якщо показники води, які ми взяли вище, в місці можливого забруднення будуть погані, то будемо дивитися, чи вони забруднюють цю водойму дальше за течією”.

Чи забруднена вода показує вміст кисню у ній.

“Кисень у нашій водоймі непоганий. Якби вміст кисню у ставу був менший за норму чотири поділки, то визначали б причину. Тоді можна було б казати й трактувати від чого: чи каналізаційні стоки, чи забруднення якимись іншими речовинами. В цьому випадку рівень кисню зупинився на показнику 7.14”, – розповіла Бугальська.

Результати всіх досліджень узятих проб води будуть відомі за тиждень, кажуть в Держекоінспекції.