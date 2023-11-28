59-річна жителька Тернополя стала жертвою хитрої схеми шахрая. Ще на початку вересня до неї у друзі в Facebook додався чоловік. Він представився військовим медиком із Великобританії, але сказав, що у цей час проходить службу в Сирії.

Вони почали спілкуватися. “Медик” виявився надзвичайно чутливим та уважним співрозмовником. За два місяці спілкувань зізнався тернополянці в коханні й після цього сказав, що хоче до неї приїхати. Проте не може, поки не розірве контракт.

Чоловік попросив її написати лист на ООН, бо саме з ними у нього підписаний контракт, розказати про їхні стосунки та серйозні наміри, а також про те, що вона хворіє і потребує допомоги під його наглядом.

Тернополянка так й зробила і через 4 дні отримала ствердну відповідь. Але для того, аби “коханого” відпустили, потрібно оплатити кілька рахунків. Ціна питання була – 550 тисяч гривень. Військовий медик запропонував взяти кредит, але жінка запевнила, що має сімейні заощадження.

Жінка, уявляючи майбутню зустріч, перекинула чотирма транзакціями гроші на вказані рахунки.

Про романтичні стосунки тернополянки дізнався її син і саме він змусив маму прийти до поліції та написати заяву. Перевіряючи сторінку військового медика правоохоронці встановили, що особа вигадана, жінка стала жертвою пройдисвіта і віддала йому всі свої заощадження.

Працівники поліції закликають жінок бути обачливими, коли невідомі особи в мережах виявляють до них надмірний інтерес або швидко розвивають стосунки. Ніколи не переказуйте гроші невідомим особам, навіть якщо вони стверджують, що це для важливого або термінового питання. Захистіть себе та соціальні мережі, а також перевіряйте інформацію, перш ніж довіритися комусь в Інтернеті.