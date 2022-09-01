Після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти. Агресор спрямував воєнні злочини навіть проти українських дітей. У зв’язку з цим зросла актуальність поширення знань, які можуть врятувати не одне життя.

1 вересня в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області в приміщенні «Музею пожежно-рятувальної справи Тернопільщини» урочисто презентували «Кімнату мінної безпеки». Тут представлено чималу експозицію: вибухонебезпечні предмети часів І-ї та ІІ-ї світових воєн і сучасні боєприпаси, привезені піротехніками Тернопільщини зі звільнених територій.

Як відзначив очільник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей, «Кімнату мінної безпеки» створено для проведення просвітницьких заходів. З допомогою представлених тут наочних експонатів планується навчити якомога більшу кількість людей, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та правилам безпечної поведінки у разі актуальних загроз воєнного часу.