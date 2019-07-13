Цьогорічна проща в Зарваниці відбувається в розпал виборчої кампанії до Верховної Ради.

Відтак, політики не погребують можливістю для самопіару при аудиторії, яку не збере жодна публічна зустріч.

Наразі відомо, що у Зарваницю збираються колишній президент України Петро Порошенко, вожді “Свободи” і “Самопомочі” Олег Тягнибок та Андрій Садовий, міністри з квоти Яценюка у списку Гройсмана та багато інших дрібних нардепів та претендентів у нардепи.

Щоправда, зійти на представницький подіум, щоб виступити перед віруючими, цього року не світить нікому. Клір УГКЦ не має наміру надавати переваги жодному з діючих чи колишніх політиків.

На зустрічі владик УГКЦ з папою Франциском, яка відбулася минулого тижня у Ватикані, кажуть, зокрема йшлося й про дотримання канону “Богу – боже, кесарю-кесареве”. У такий спосіб Святійший престол дав натяк на небажаність втручання Церкви у політичне життя національних держав.

Нагадаємо, що під час президентської кампанії частина владик опосередковано стали на бік Порошенка, особливо напередодні другого туру. Зрозуміло, що були й інші локальні речі, від яких Церква виграла. Наприклад, нарешті відселено з приміщень катедрального комлексу у центрі Тернополя обласний Державний архів. Але загалом це не додало авторитету Церкві серед пастви, для якої духовна матерія має бути вищою за світські справи. Отож, на цій Прощі політикам, в тому числі й Порошенку, годі буде шукати ознак публічної прихильності з боку УГКЦ. Доведеться самим робити селфі чи відеорепортажі, щоб нагадати про свою побожність… або ж запускати у широкі маси прочан власних агітаторів…