Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів спільно з соціологічною групою “Рейтинг” та Texty.org провели аналітичне дослідження “Портрет ветерана”.

Досліджували сферу діяльності захисників, їхні особисті потреби та запити родин бійців. Результат:

Серед ветеранів російсько-української війни є представники всіх вікових груп. Найбільше представників вікової групи від 31 до 40 років (34,5%) та від 19 до 30 – 31,1%. Ветерани російсько-української війни – переважно молоді люди працездатного віку, з можливістю вчитися і перекваліфіковуватися.

Більшість ветеранів повернулися на війну під час повномасштабного вторгнення. За даними онлайн-опитування, майже 60% ветеранів уже повернулись на війну, 14% – працюють, 9% – займаються волонтерством, 7% – інформаційним опором. Ще 7% опитаних ветеранів втратили роботу через війну.

Найбільша кількість опитаних ветеранів є військовослужбовцями ЗСУ та інших силових підрозділів (НГУ, ДСНС, ДПСУ, НПУ, СБУ) – 31%. Натомість захисників і захисниць, які не мають статусу ветерана – 13%. Серед них зросла частка працівників ІТ сфери: 16% осіб без статусу проти 11% ветеранів війни, ФОПів (самозайнятих осіб) – 18% проти 16%, сфери будівництва – 13% проти 8%.

Більше про портрет ветерана та їхні очікування можна почитати в аналітичному звіті: https://veteranfund.com.ua/opportunity/portret_veterana/.