Світ

Не може бути сумнівів

Свого часу позиція Дональда Туска на посту президента Європейської ради не завжди знаходила розуміння в Україні. Іноді здавалося, що він несвідомо чи, ще гірше, усвідомлено ллє воду на млин росії. Однак, ставши прем’єр-міністром Польщі, політик заявив, що не дозволить представникам свого уряду будувати позицію на антиукраїнських настроях, оскільки не може бути сумнівів у необхідності підтримувати Україну під час війни. “Коли йдеться про війну й нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з рф, то не може бути жодних сумнівів. Це не гасло, адже поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці” – наголосив очільник rządu Rzeczypospolitej, додавши, що кожен польський патріот повинен абсолютно визнати ці аргументи, і Україна у війні з Росією потребує допомоги як Варшави, так і всього вільного світу.

Небезпечний переліт

Це трохи нагадало епізод з комедії Ельдара Рязанова “Неймовірні пригоди італійців в Росії” – щоправда, там волею фантазії режисера невдачливий шукач скарбів застряг у ілюмінаторі авіалайнера. У Франції ж, в аеропорту Орлі поблизу Парижа, під час технічної перевірки літака, який прилетів з Алжиру, у відсіку шасі виявили живого чоловіка. Як повідомило видання The Guardian, після двох з половиною годин польоту 20-річний на вигляд “пасажир” перебував у небезпечному для життя стані через сильне переохолодження. Мабуть, з цієї ж причини, коли його виявили, лише белькотів щось незрозуміле. Жодних документів при ньому не було. Комерційні польоти здійснюють на висоті до 12 кілометрів. Температура повітря там, зазвичай, падає до приблизно -50°C, а рівень кисню знижується до критичного.

Україна

Як з цим жити?

Чи можуть йти пліч-о-пліч висловлювання вдячності та докори? Ще й як можуть – особливо в нинішній непростий, багато в чому суперечливий час. Володимир Зеленський вчергове подякував західним партнерам за підтримку нашої країни у війні з росією. Втім, це радше прозвучало як додавання дещиці глюкози до гіркуватої мікстури претензій, яку їм довелося випити. Президент України дорікнув їм, зазначивши, що якби вони дали Україні більше потужних систем ППО, то менше наших людей гинуло б від масованих ракетних ударів росії. “Як спокійно жити і спати, якщо ти знаєш, що у тебе є десятки систем Patriot, і якби Україні дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити?” – апелював він до сумління союзників, додавши, що такого ставлення Заходу не розуміє. Все ж, свій виступ Президент обачливо закінчив уже згаданими словами вдячності…

Не допустити кризи

Нині видається, що без допомоги Заходу і, в першу чергу, США, нам навряд чи вдасться довго вистояти у протистоянні з росією. Втім, глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна продовжить чинити опір, навіть якщо у Конгресі США не домовляться про додаткове фінансування для нас. Він закликав не зволікати з цим рішенням, щоб не допустити погіршення ситуації на фронті. “Ми продовжимо боротися тими ресурсами, які у нас є… Для України питання стоїть про саме існування як держави – нагадав міністр і спрогнозував можливий розвиток подій, – якщо підтримку призупинять чи затримають, то росія може почати здобувати успіхи на фронті і прорвати наші лінії. Тоді підтримку доведеться відновити, тому що громадськість виступатиме за допомогу Україні. І ті ж політики, які вирішили відмовити у підтримці, вирішать надати її – але за більш критичних обставин. Тож з раціональної точки зору більше сенсу надати допомогу зараз, щоб не допустити кризи у майбутньому”.

Хто винен?

Коли на фронті нині, скажімо так, відчувається дефіцит великих успіхів, то, як звично буває в подібних випадках, починається пошук винних. Іноді це заводить на досить несподівані стежки. Якщо вірити військовому аналітику Роману Світану, ворогами України є не лише росія, Іран та Північна Корея, а й США з їхньою двозначною і не завжди союзницькою позицією щодо України. “Клінтонівсько-обамівсько-байденівська кліка призвела до того, що ми втратили ядерну зброю в 1994 р., а влітку 2022 р. Байден загальмував і перенаправив наступ ЗСУ з мелітопольського напрямку на харківський”, – заявив полковник ВПС України. На його думку, в отій харківській операції не було жодної потреби – вона лише розпорошила наші сили. Є у Р.Світана претензії й до французів (“Крику багато, а справ мало”), і до німців (“Говорять ніби правильні речі, але з “Таурусами” “тягнуть волинку”). Водночас аналітик віддав належне скандинавським країнам, які, на його думку, намагаються максимально допомагати нам…

Тернопілля

Нервозність з іншого приводу

Думка про те, що якесь із російських крилатих знарядь може одного ранку, вдень чи вночі, зробивши серію обманних маневрів, завернути в бік Тернополя, не дуже підбадьорює. Але, на щастя, є в “файному місті” енергійні й підприємливі люди, які спроможні створити для обивателів ситуації, коли нервозність через дії зовнішнього ворога може переключатися на нервозність з дещо іншого приводу. З точки зору психології таке переключення, можливо, й незайве. Отож, шановні, забудьте про ракетну загрозу і вигляньте у вікно – що там новенького споруджується поблизу вашого житла? Роками правоохоронні органи доволі “сонливо” реагували на не зовсім “чисті” тернопільські забудови, але нині вони, схоже, почали викликати інтерес і у них. Правоохоронці провели обшуки в одній із будівельних компаній. Слідчі вилучили документацію, аби вивчити її та переконатися, що всі об’єкти зводяться відповідно до будівельно-технічних норм. Наразі відомо, що більшість земельних ділянок, на яких триває будівництво багатоквартирних будинків, знаходяться в межах історичної частини Тернополя й ці роботи порушують Закон України “Про охорону культурної спадщини”. Не отримували підприємці й жодних дозволів і погоджень на проведення будівельних та земельних робіт. Чому ж тоді будують? Може, заручилися негласною підтримкою якихось темних потойбічних сил, або ж, ще гірше, клятих рашистів? А, може, аж так далеко шукати немає потреби?