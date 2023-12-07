Кременецькі поліцейські розшукують зловмисника, який обшахраював приватного підприємця.

Потерпілий повірив телефонному незнайомцю та перекинув йому 2300 гривень. Лише після перерахування грошей зрозумів, що його обдурили.

Як встановили поліцейські, потерпілий – власник одного із закладів харчування. До нього зателефонував незнайомець, який представився працівником Кременецької міської ради і сказав, що хоче замовити банкет у його кафе. Обговорили деталі. Замовник запевнив, що хоче перекинути завдаток, але не може цього зробити через технічні проблеми з його рахунком.

Співрозмовник так вміло все обіграв, що переконав підприємця перерахувати йому гроші на мобільний рахунок, які пообіцяв повернути. Проте після поповнення рахунку телефонний шахрай вже на зв’язок не виходив. Потерпілий звернувся за допомогою до співробітників Кременецького райвідділу поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.