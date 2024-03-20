Шахрайська схема «грошова допомога українцям від міжнародних організацій» допомагає заробляти аферистам. Житель Тернопільського району втратив понад 18 000 гривень.

За словами потерпілого, у месенджері чоловік отримав повідомлення щодо надання матеріальної допомоги начебто від організації «ЮНЕСКО». Для її отримання необхідно перейти на сайт та зазначити реквізити банківської картки. Насправді посилання шахраї надсилають “фішингове” і після того, як люди подають заявку, зловмисники викрадають їхні заощадження.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.