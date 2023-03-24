До поліцейських Чортківського районного відділу поліції звернувся житель району із заявою про вчинене щодо нього шахрайство. Чоловік став жертвою невідомої особи, якій перерахував гроші за автомобіль, проте товару так і не отримав.

Зі слів потерпілого, оголошення про продаж транспортного засобу він знайшов в одній з соціальних мереж. Набрав вказаний номер телефону і йому відповів чоловік, котрий наполягав оплатити завдаток за автомобіль. Коли 16 тисяч гривень були надіслані на банківський рахунок продавця, останній став вимагати більшу суму. Тоді потерпілий зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку та звернувся до поліцейських.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу, причетну до шахрайських дій, а жителів області застерігають від подібних випадків.

Основна порада – не перераховуйте гроші за товар наперед. Намагайтеся дізнатися якомога більше інформації про продавця. Шукайте відгуки інших клієнтів про нього, уважно перевіряйте банківські реквізити.

Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто. Здійснюйте оплату після отримання товару, його огляду та перевірки.