У такий не простий для країни час знаходяться особи, які, прикриваючись добрими справами, хочуть нажитися на війні. Аферисти виманюють у небайдужих громадян гроші. У шахрайську схему потрапив житель Іспанії.

Як з’ясувалося, потерпілий в одному із чатів соціальної мережі побачив оголошення від волонтера про збір коштів. Чоловік вже долучався до подібної матеріальної допомоги, а тому перерахував на вказаний банківський рахунок понад 1000 євро. Зібравши чималу суму, псевдоволонтер не прозвітував про витрачені кошти, а згодом перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають відповідних заходів, аби встановити особу зловмисника.

Правоохоронці застерігають жителів області: якщо ви хочете фінансово підтримати благодійну організацію, знайдіть її за ЄДРПОУ та перевірте чи звітують представники про свою діяльність і витрачені кошти; уточнюйте деталі та просіть фото документів; попросіть волонтера надіслати посилання на свої сторінки й перегляньте, коли вони були створені, чи активні вони. Якщо ви виявили шахрая у волонтерському часі – повідомте про це адміністраторів.

Якщо ви все ж таки потерпіли від рук шахраїв, звертайтеся на лінію «102».