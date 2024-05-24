Поліціянти Кременеччини встановили осіб, причетних до крадіжки. Двоє зловмисників винесли з магазину продуктів та алкоголю на декілька тисяч гривень. Вони склали неоплачений товар у сумку та потайки вийшли з приміщення.

Із заявою про крадіжку з торгового закладу до працівників Кременецького районного відділу поліції звернувся адміністратор магазину. Він розповів, що двох ймовірних підозрюваних зафіксували камери відеоспостереження.

Провівши оперативно-розшукові заходи працівники поліції встановили осіб, причетних до вчинення правопорушення, а також їхнє місцеперебування. Зловмисниками виявились 23-річні жителі Кременця.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.