Факт шахрайства задокументували працівники поліції вчинений щодо мешканки Бучацького краю. Дівчина продавала одяг в мережі – Інтернет, а як наслідок втратила заощадження, які аферист зняв з кредитного рахунку.

Краянка хотіла підзаробити. Вона розповіла, що розмістила на сайті – оголошень публікацію про продаж товару. До неї телефонував потенційний покупець й запевнив про намір придбати одяг. Однак аби кошти надійшли на рахунок продавця, він попросив повідомити конфіденційну інформацію власника карткового рахунку. В даному випадку власником виявився батько заявниці. Аферист дізнався, що електронний гаманець кредитний, тож попросив дівчину швидко збільшити кредитний ліміт, пояснивши, що це обов’язкова умова для зарахування необхідної суми.

Дівчина зробила все, що її попросив аферист. Спершу вона отримала сповіщення про успішний переказ на її картку, а згодом ще два. Пройдисвіт зняв надіслану суму, а потім й 20000 кредитних коштів. За допомогою краянка звернулася до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.