Хотіла отримати допомогу: шахраї виманили гроші у 18-річної дівчини, яка втекла від окупантів на Тернопільщину

31 000 гривень зникло з карткового рахунку 18-річної жительки Борщівщини. Поліцейські територіального підрозділу поліції проводять розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до протиправного.

Заявниця розповіла обставини події: в інтернеті вона знайшла публікацію про можливість отримання грошової допомоги внутрішнього переміщеним особам від благодійної організації. Дівчина перейшла за посиланням та ввела банківські персональні дані. До неї зателефонували та попросили підтвердити вхід в мобільний додаток, що вона й зробила. За певний проміжок часу заявниця отримала сповіщення про списання 31000 гривень.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції застерігають, що не потрібно довіряти всій розміщеній в мережі Інтернет інформації. Оформляти грошові виплати потрібно лише з-за допомогою офіційних ресурсів. Потрібно уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс. Не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Слід пам’ятати, якщо ж фінансову інформацію розголошено, необхідно негайно звернутись до банку та заблокувати картку.