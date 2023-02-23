Із бійцем Богданом Покітком попрощалися в Тернополі. Чоловік загинув на передовій через місяць після призову. В останню путь його провели з Дому печалі.

Загинув Богдан Покітко 16 лютого на Донеччині, йому було 33 роки, повідомляє Суспільне.

“Богдана я знаю давно, з того часу, як він вчився в Галицькому коледжі. В один чудовий день він прийшов до мене на театральний гурток, зіграв багато цікавих ролей. При тому, що він вчився на журналістському відділенні, він був надзвичайно різноплановою людиною. Він грав футбол, ходив на концерти. Згадувати Богдана можна тільки з усмішкою. Це була тепла, хороша, світла людина”, – розповіла тернополянка Ірина Складан.

Після прощання траурна колона попрямувала до Алеї слави на Микулинецькому кладовищі.

Богдан Покітко служив в 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні. 18 січня він був мобілізований, а 12 лютого за власним бажанням пішов в бойову частину, повідомив Суспільному військовий комісар обласного центру комплектування та соцпідтримки Ігор Гусєв.

“З початку року йде інформаційна війна і йдуть певні вкидання інформації в ЗМІ щодо територіальних центрів комплектування. Цей випадок теж був вирваний з контексту, тому що Богдан почав служити в роті охорони міського центру комплектування, він не був через 4 дні відправлений. Зараз у нас відбулася перевірка оперативним командуванням Захід, були представники сухопутних військ, представники прокуратури, – вони зібрали всі відповідні матеріали. На даний час ми чекаємо рішення по завершенню розслідування”, – каже Ігор Гусєв.

Роман Дубас знав Богдана Покітка з дитинства, разом вчився з ним в 2-й школі, разом грали футбол.

“Він був просто людина від серця. Він якщо сказав, то те зробив. Він жив простим життям. Домагав батькам, грав у футбол. Ми щонеділі збиралися на Новому світі. Таких людей ще треба пошукати. Постійно усміхався”.

У загиблого Богдана Покітка залишилася матір.

Нагадаємо, тернополянин Богдан Покітко загинув через місяць після призову: проводиться перевірка, чи проходив військовий навчання.