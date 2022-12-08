На Тернопільщині чоловік застрелив собаку породи хаскі, яку взявся доглядати.

Про це у групі Чортківські оголошення та новини у Фейсбуці повідомила Ірина Аксеновська.

За словами жінки, вона з дітьми була змушена поїхати на якийсь час закордон, тож попросила сусіда доглядати за домашнім улюбленцем. При цьому оплачувала всі витрати на собаку. Проте, як стверджує сусід, собака якимось чином вибрався з вольєру, зайшов до нього на обійстя і подушив кролів. За це собака, як написав чоловік, “получив приговор”.

Власниця Рікі зазначила, що вона і діти важко перенесли загибель улюбленця. Тому домагатиметься покарання для шкуродера.

Далі подаємо допис Ірини Аксеновської (прізвища сусіда наразі не вказуємо, проте воно, як і інші дані, є у пості жінки):

“Не можу мовчати!!!

Не хочу!

Не вмію!

В пам’ять про мого собаку . Члена моєї родини. Друга моїх дітей.

Рікі ми врятували 5 років тому. Забрали в жінки, де сусід теж погрожував його вбити, бо той з’їв курей. Їхав наш знайомий за Рікі аж 450 км в Львівську область щоб нам його привезти. І відтоді ці всі п’ять років він був з нами. Поїхавши за кордон, не назавжди, бо через місяць повертаюся, я попросила свого сусіда Леоніда … доглядати за собакою за оплату. Регулярно слала кошти на догляд та їжу (скріни додаю). Нещодавно він мені написав, що собака втік з загорожі та поїв йому кроликів. Я попросила фото збитків, які наробив мій собака, та зобов’язалась все оплати. Леонід це все проігнорив та холоднокровно застрілив Рікі разом з своїм швагром…!!! (Останній в скоєному зізнається сам і маю на це запис телефонної розмови)…

Люди!!! 10 місяців він давав йому їсти, бачив його… Рікі ластився… махав до нього хвостиком, а він його вбив разом з своїм родичем.

Не пишіть, будь-ласка, що Вигнанкою бігав хаскі і нападав на дітей. Це не мій Рікі. Селом бігав зовсім другий собака пана отця, і не хаскі, а породи маламут.

Мій Рікі сидів в загорожі, яку ми йому зробили та купили обладнали.

Не хочу говорити прокльонів. Не можу. Я виплакала всі сльози. Серце моє і моїх дітей розбите.

Володимир та Леонід, Бог сидить високо та бачить далеко. Біль, який ви причинили нам, повернеться вам обов’язково. Просто так нічого в житті не буває. Ви нелюди та кати. Я не заспокоюсь. Зло буде покаране”.