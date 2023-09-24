“Хлопчик аж закричав”: у Тернополі водій автобуса ледь не збив дитину на переході. ФОТО

Днями мережею інтернет поширилося відео, на якому водій автобуса, що здійснював пасажирські перевезення, створив аварійну ситуацію на вулиці Київській.

Керманич, проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, не надав переваги в русі пішоходам. Дивом обійшлося без трагічних наслідків.

Патрульні інспектори оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу водія. За скоєне правопорушення на керманича патрульні склали протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП та вилучили посвідчення водія. Рішення по справі прийматиме суд.

На повідомлення патрульних відреагувала мама дитини, яку ледь не збив водій маршрутки.

“Дуже дякую за оперативну роботу.

На цьому відео мій син,і я дуже рада що водій понесе покарання”, – написала жінка у Фейсбуці.