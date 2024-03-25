Причини чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області, встановлюють слідчі.

У селі Трибухівці Чортківського району 22 березня близько 19:00 під колеса автомобіля потрапив місцевий житель. 36-річний чоловік знаходився на проїжджій частині дороги і йшов у попутному напрямку.

Після наїзду кермувальник авто не зупинився, а поїхав далі. Проте уже за кілька годин особу втікача встановили оперативники Бучацького відділення поліції. Це – житель сусіднього села. Чоловік каже, що зачепив перехожого правим боком автівки, але не помітив цього та поїхав далі. Потерпілому надали меддопомогу. Триває слідство.

Аварія з загиблими трапилася 24 березня в селі Кам’янки, Підволочиського району. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “Skoda Octavia” виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Renault з напівпричепом, який перевозив свиней. У результаті удару, вантажівка з’їхала в кювет та перекинулася. Її водій та пасажир не постраждали, а от кермувальник “Skoda Octavia” загинув.

Із тілесними ушкодженнями до травматологічного відділення потрапила жителька села Підлісці Кременецького району. Її, під час рухом заднім ходом, збив водій автомобіля Opel. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Чергову автопригоду з потерпілими того ж вечора зареєстрували слідчі в Тернополі. О 22:13 на вулиці Руська водій автомобіля BMW 320 допустив зіткнення з попутним автомобілем Audi A4, водійка якого зупинилася на червоний сигнал світлофора.

По усіх автопригодах тривають перевірки.