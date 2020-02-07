Колектив Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради щиро вітає свого керівника Михайла Ярославовича ДЖУСА із присвоєнням почесного звання «Людина року-2019»!

Михайло Джус – заслужений лікар України, нагороджений грамотами МОЗу, Тернопільської ОДА і облради, відзнаками Тернопільської міської ради, орденом Cвятого Володимира, ювілейною медаллю «125-річчя хрещення Русі-України», відзнакою «За служіння Богу й Україні». Активно співпрацює з волонтерськими організаціями та учасниками АТО, удостоєний ордена «За волонтерську діяльність». На базі Тернопільського Центру Е(Ш)МД уже запущено єдину централізовану оперативно-диспетчерську службу (ОДС) і телеметричний центр. Активно працює на базі закладу і навчально-тренувальний Центр, у якому досвідчені лікарі та фельдшери проводять майстер-класи і тренінги з надання першої домедичної допомоги для всіх охочих. У 2019 р. Центр Е(Ш)МД Тернопільщини потрапив у престижний пілотний проект, завдяки якому нашій службі виділено більше 100 млн.грн. для закупівлі машин швидкої допомоги, манекенів для навчально-тренувального центру та необхідного обладнання для ОДС. Тож завдяки вмілому керівництву М.Я. Джуса, зокрема притаманними йому принциповості, рішучості, вимогливості та вмінню приймати ефективні рішення, сформовано службу, яка об’єктивно є однією з кращих в Україні. І почесне звання «Людини року-2019» є цілком заслужене.

Нагадаємо: щорічний престижний обласний конкурс «Людина року» здобув широку популярність на Тернопіллі. Ще далекого 2001-го його започаткували спортивно-мистецький центр «Моя Україна» та редакція газети «Вільне життя плюс». За цей час його лауреатами стали близько двохсот наших краян. Цьогорічний конкурс зібрав десятьох найдостойніших представників з різних сфер нашої області. Серед достойних та вельми достойних лауреатів багато знаних на Тернопіллі меценатів, воїнів, керівників приватних та державних підприємств2 лютого лауреати конкурсу «Людина року-2019» отримали свої почесні відзнаки. Церемонія нагородження відбулась у залі редакції газети «Вільне життя».