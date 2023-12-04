Начальником Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили 38-річного полковника Дениса Савчука

Про це повідомив активіст Роман Довбенко, передає “Еспресо.Захід“

“Призначено нового начальника обласного ТЦК… Тепер ним буде і вже скоро заступить на посаду Савчук Денис Юрійович…З попередньо доведеної інформації – це дуже порядна людина… А далі покаже час…”, – йдеться в дописі Романа Довбенка.

До цього призначення Денис Юрійович перебував на посаді начальника штабу – заступника командира 33 окремої механізованої бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ.

Також низка місцевих ЗМІ, зокрема Тернополяни, оприлюднили наказ про його призначення.

Фото ілюстративне.