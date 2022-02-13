65 000 гривень штрафу загрожує керівникам лікарень за переведення медичних працівників на пів ставки.

Про це повідомили в МОЗ. Інспектори Держпраці проводитимуть перевірки у закладах первинної та екстреної медичної допомоги.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, з 1 січня 2022 року зарплата лікаря має бути не менше 20 тис. грн, для медичної сестри – 13,5 тис. грн. За інформацією департаменту охорони здоров’я, нарахування підвищених заробітних плат медичним працівникам Тернопільщини за січень уже відбулося. Відтак підвищену заробітну плату в Тернопільській області мають отримати працівники усіх закладів первинної ланки медичної допомоги — це 36 лікарень, а також працівники вторинної ланки медичної допомоги.

“До нас звертаються працівники лікувальних закладів, консультуються щодо виплати підвищених заробітних плат. Втім, наразі маємо лише одну офіційно зареєстровану скаргу. Працівник повідомив про переведення на пів ставки. Будемо проводити перевірку з приводу цього звернення. Ми радимо медичним працівникам жодних заяв про переведення на пів ставки не підписувати. Також зараз ми проводимо роз’яснювальну роботу, відвідуємо медичні заклади та попереджаємо з приводу неприпустимості переведення працівників на пів ставки”, – зазначив начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в області Ігор Хаварівський.

Інспектори Держпраці перевірятимуть ті заклади, звідки надходить найбільше скарг щодо виплат заробітних плат, а також ті, в яких офіційно зафіксована заборгованість. За немотивоване переведення на пів ставки керівникам закладів загрожує штраф за кожного такого працівника.