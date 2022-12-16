Зловмисник побив 55-річну жінку, а тоді обпік праскою і задушив.

Райсуд на Тернопільщині призначив 14 років тюрми чоловікові, який до смерті побив та закатував дружину, повідомляє Zaxid.net. Відомо, що між подружжям тривалий час були погані стосунки: сусіди підтвердили, що чоловік неодноразово бив свою дружину. Але в квітні 2021 року зловмисник не лише наніс їй травми, а й обпік праскою, а тоді задушив. Незважаючи на те, що підозрюваний не визнавав причетність до злочину, суд визнав його винним.

Злочин чоловік скоїв 26 квітня 2021 року у селі Волиця Лановецької громади. Ввечері під час сварки чоловік жорстоко побив свою 55-річну дружину, а після цього почав катувати її розпеченою праскою, сильно обпікши їй обличчя, живіт та груди. Сумарно в неї було обпечено 15% тіла. Вже після катування чоловік її задушив.

Допитаний у суді підозрюваний своєї провини не визнав. За його словами, жінка начебто не була вдома цілу ніч, повернулась сильно побита, однак розповідати, де саме вона була, не захотіла. Чоловік запевнив, що не має стосунку до загибелі дружини.

Однак сусіди розповіли, що зловмисник неодноразово бив свою дружину, вони часто скандалили. Це ж підтвердила і донька подружжя. За її словами, матір навіть приходила пожити до неї, коли батько був п’яний і вчиняв насильство.

На основі висновків експертиз колегія суддів на чолі з Андрієм Левківим визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначила йому 14 років тюрми. Зазначимо, що максимально йому загрожувало 15 років ув’язнення.

Поки що вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.