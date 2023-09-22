Фішки для покеру, відомі як жетони казино, є матеріалом для заробляння грошей у кожній грі казино. Без них гравці нікуди не дінуться, і вони будуть прив’язані до попередньої гри з самого початку. Для того, щоб виграти з цих покерних фішок, вам потрібно знати, як їх перекидати та перераховувати. Отже, я тут, щоб познайомити вас із цими чарівними фішками та великим полотном правильного посібника з фішками для покеру. Це може принести вам один із найбільших покерних виграшів цього століття в українське казино на online-kazino.kiev.ua.

Історія

Жетони казино, або фішки для покеру, — це невеликі предмети, схожі на диски, які використовуються як грошовий матеріал в іграх казино. Зовні вони не здадуться особливими, але ці монети є ключовими кеглями всіх ігор у казино/покеру. Вони схожі на ваші щоденні зелені папери. У певному сенсі вони також є валютою.

Ці чіпи випускаються з таких матеріалів, як пластикові форми, метали та навіть відбитки на дереві. Гроші використовуються для купівлі цих фішок за столом казино, а пізніше ці монети переводять у готівку за ваші виграші. Фішки різних кольорів позначають різні значення. Тому кожен чіп має свою силу.

Білий – 37 гривень

Червоний – 184 гривень

Апельсин – 370 гривень

Жовтий – 740 гривень

Зелений – 925 гривень

Чорний – 3700 гривень

Фіолетовий – 18500 гривень

Бордовий – 37000 гривень

Це стандартні цифри та їхні кольори покерних фішок. Коли ви навчитеся гортати їх, кольорів буде більш ніж достатньо, щоб назвати вашу перемогу.

Турнірні фішки проти звичайних готівкових фішок

Ці два набори створені для двох різних наборів ігор. Ви можете подумати, що тут немає різниці. Але є деякі великі відмінності. Колір і вартість турнірних фішок значно відрізняються від звичайних. Коли гравці прогресують у турнірі, колір низькооплачуваних фішок буде стиратися.

Гра з покерними фішками

У покерних іграх і у звичайній психології покеру гравці починають зі стандартних пронумерованих фішок на початку. Завдяки цьому гравці можуть з часом збільшити джерело покерних фішок у майбутніх іграх. Все залежить від того, наскільки велика гра, щоб знати реальну вартість фішок. Це не схоже на звичайні старі ігри на гроші. У Home Games з вашими друзями та родиною все по-різному та яскраво. Домашні ігри, як правило, будуть іграми, орієнтованими на готівку, і тут буде достатньо простого безлімітного формату ₴37-₴74. Це буде для шести-восьми гравців. Але якщо гравці хочуть розширити свою гру, знадобиться більший номінал фішок. Для головної покерної події, тобто турніру, потрібен відповідний набір кольорів і значень. Це слід з останнього покерного тисячоліття.

Ці акцентні кольори позначають вартість фішок:

25 – зелений з лісовим зеленим/жовтим

100 – чорний з синім/синім

500 – квітка пустелі з бордовим/рожевим відтінком

1000 – канарково-жовтий зі сливовим/щербетним помаранчевим

5000 – світло-помаранчевий з темно-коричневим/коричневим

25 000 – лісовий зелений з синім/жовтим

50 000 – яскраво-рожевий з лаймово-зеленим/темно-зеленим (більш рідко використовується)

100 000 – гавайська квітка з деревним вугіллям/металічним сріблом

250 000 – мигдаль з бронзою/ірискою

500 000 – червоний з денним синім/білим

Кольори позначають усе! Чому і як?

Кольори покерних фішок однакові в США. У Лас-Вегасі та інших американських казино використовують різнокольорові фішки. Вони схожі в усьому штаті та навколо нього.

В Європі почали використовувати таблички для більших номіналів. У будь-якому випадку, вони більш відомі як фішки для покеру, і вони можуть принести масу чудових нагород і додаткових бажань. Ви повинні познайомитися з ними та отримати гроші за свої ходи. Залежно від кольору, у який вони занурені, ви отримуватимете належний виграш кожного разу, коли ви будете робити.

Заключні зауваження

Онлайн-казино на порозі перетворення на роботів на основі ШІ. Але, незалежно від того, наскільки потужними та витонченими вони будуть, фішки казино та слоти онлайн-казино завжди будуть простими та веселими. Щоб це сталося, ви повинні знати основний план і маршрут казино та ігрових автоматів. Якщо ви можете витратити на це трохи часу, це полегшить ваше ігрове життя. Те саме стосується ігор у покер у казино. Було б корисно, якби ви мали трохи часу, щоб дізнатися про кольори та значення, які вони мають. Якщо ви зрозумієте це, решта виграшу буде за вами. Чи готові ви провести наступний найкращий час у цих галузях і навчитися чогось покерного?