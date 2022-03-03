Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито «капітуляцію та підписання мирного договору з РФ».

Про це повідомляє Управління СБ України в Тернопільській області.

“Заявляємо – це ФЕЙК!

Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.

Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!”, – ідеться у повідомленні СБУ.