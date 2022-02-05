Зниження ставки ПДВ до нуля для виробників харчової продукції та продуктів її переробки – це спосіб зменшити вартість харчів, підтримати сільгосптоваровиробників бути конкурентоздатними та попередити продовольчу кризу. У цьому переконаний народний депутат з Тернопільщини, секретар аграрного комітету Верховної Ради України Іван Чайківський.

«Це практика, яку з другого півріччя 2022 активно застосовуватимуть країни Європи. З 1 лютого Польща уже запроваджує для значної частини продуктів харчування “нульову” ставку ПДВ», – зазначив Іван Чайківський.

За його словами, депутатська група «Партія «За майбутнє» вже зареєструвала у Верховній раді законопроєкт, який зробить нашу країну конкурентоздатною на світовому ринку.

«Уряд має зробити 2022 рік — роком створення доданої вартості в агропромисловому комплексі та інших важливих секторах економіки. Європа активно реформує податкове законодавство, встановлюючи нульовий ПДВ для всіх продуктів харчування, а також фруктів і овочів. Згоди про це було досягнуто у Брюсселі в рамках тексту Директиви ЄС про ПДВ. Її планують затвердити в Європарламенті та схвалити в Раді Європи. Це означає, що орієнтовно в другому півріччі 2022 року в країнах ЄС почне діяти нульова ставка ПДВ на основні продукти харчування», – пояснює народний депутат, секретар аграрного комітету Іван Чайківський.

За словами нардепа, сьогодні в Україні ці товари оподатковують за ставкою 20%. Наші виробники та переробники в таких нерівних податкових умовах працювати просто не зможуть.

«Щоб підтримати українського товаровиробника влада має зробити кроки на зустріч, адже, якщо підприємства зупинятимуть роботу, то держава недоотримає не лише ПДВ, а й ПДФО і збитки будуть набагато більшими», – наголошує Іван Чайківський. Крім того, зниження оподаткування зменшить кінцеву ціну продуктів харчування і тим самим збільшить купівельну спроможність громадян.