Інспектора ДСНС на Тернопільщині підозрюють у тому, що він одержав понад 17 тис грн «відкатів» від підприємців за надання послуг пожежної та техногенної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям одного з районних управлінь ГУ ДСНС України в області в одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1, 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича кілька товариств, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт протипожежного призначення. Інспектор ДСНС спонукав керівників приватних й комунальних підприємств та закладів отримувати послуги лише від вказаних суб’єктів господарювання, лобіюючи їх інтереси. «Відкати» за послуги пожежної та техногенної безпеки становили 10-20 відсотків від суми, зазначеної у договорах із замовниками. Правоохоронці задокументували 2 факти отримання ним неправомірної вигоди на суму понад 17 тис грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу й відсторонення від займаної посади.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ та УСР в Тернопільській області.

Нагадаємо, у січні цього року повідомили про підозру за аналогічним фактом головного інспектора одного з районних управлінь ГУ ДСНС України в області.