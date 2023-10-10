Казино Слотор (Slotor) офіційний сайт — ігрові автомати
Віртуальний клуб Слотор5 відкритий для гри онлайн з 2015 року. Гарна репутація, продумана бонусна програма, можливість робити ставки на гривні, велика колекція симуляторів приваблюють гемблерів із України та інших держав. Для тих, хто віддає перевагу розвагам в гаджетах, передбачена в казино Слотор мобильная версия, яка не поступається за якістю іграм на ПК. У казино на регулярній основі проводяться азартні турніри та різні прибуткові акції. Ліцензійні автомати доступні для гри з реальними ставками та в демоверсії. Дані відвідувачів захищені надійним сучасним шифруванням.
Знайомство з офіційним сайтом
В оформленні сайту Слотор відсутні яскраві кольори. Розробники віддали перевагу стриманому стилю, щоб нічого не відволікало від ігрового процесу. Зручна навігація дозволяє швидко знайти потрібний розділ: «Акції», «Турніри», «Бонуси», «Ігри», «ВІП-клуб» та ін. У рубриці «FAQ» – відповіді на найбільш актуальні питання. З правого боку поля можна побачити поточний прогресивний джекпот та імена гемблерів, що лідирують на даний момент. Основну частину центральної сторінки займають обкладинки симуляторів. У підвалі розміщена інформація про контактні дані, статут порталу, стаття про відповідальну гру, список платіжних систем та значки соціальних мереж.
Дзеркало казино Slotor 5
Клуб змушений заготовляти дублюючі сайти, оскільки отримання державної ліцензії КРАІЛ поки що у проекті. Крім блокувань провайдерами, вхід на сайт може бути закритий через незаконні дії хакерів, тимчасові технічні роботи, вірусні атаки, перебої Інтернету тощо. У будь-якій неприємній ситуації виручить дзеркало Слотор. На дзеркалі, як і на основному порталі, гравці можуть:
- пройти реєстрацію;
- верифікуватися;
- грати на гроші та в демоверсії;
- поповнювати баланс та виводити виграші;
- отримувати бонуси.
Весь функціонал залишається таким же, змінюється лише адреса сайту (URL). Копій казино кілька: якщо блокування торкнеться одного дзеркала, гравець може відразу перейти на інший дзеркальний майданчик.
Ігротека клубу онлайн Слотор
У казино досить велика колекція ігрових автоматів (2000 моделей) від відомих вендорів, серед яких Microgaming, Endorphina, NetEnt, Novomatic, Booongo та ін. Симулятори розподілені на кілька основних категорій.
- Тематичні слоти залучають переважно сюжетом. Особливо захоплюючим стає ігровий процес у бонусному раунді.
- Ретро – симулятори з примітивним функціоналом, без додаткових функцій.
- 3D-слоти – ігри останнього покоління з шикарною тривимірною графікою, сучасною анімацією та ускладненою механікою.
- Апарати з бонусами – у цих іграх більше шансів зірвати великий куш завдяки прибутковим бонусним раундам.
Любителям настільних розваг пропонуються рулетка, баккара, покер, блекджек, крепс. Демоверсія доступна для всіх апаратів, крім лайв-ігор, які проходять тільки на реальні гроші зі справжнім круп’є.
Мобільна версія Слотор казино
Адаптовна версія розроблена для гравців, які грають у портативних пристроях з операційними системами Android або iOS. Програмісти казино Слотор подбали, щоб у мобайл-казино були доступні всі ігрові автомати з колекції сайту. Загалом мобільна версія відрізняється від гри на ПК лише розміром екрану. Поповнення та виведення грошей, добірка слотів, якість графіки, можливість участі в бонусній програмі, швидкість гри залишаються незмінними. Крім цього, прямо з офіційного сайту гравці можуть завантажити програму для Android. Ця процедура безкоштовна і займає мінімум часу. Один з головних плюсів програми – відсутність блокувань та реклами. Якщо виникнуть проблеми зі скачуванням, завжди можна звернутися за допомогою до оператора техпідтримки.