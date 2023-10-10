Казино Слотор (Slotor) офіційний сайт — ігрові автомати

Віртуальний клуб Слотор5 відкритий для гри онлайн з 2015 року. Гарна репутація, продумана бонусна програма, можливість робити ставки на гривні, велика колекція симуляторів приваблюють гемблерів із України та інших держав. Для тих, хто віддає перевагу розвагам в гаджетах, передбачена в казино Слотор мобильная версия, яка не поступається за якістю іграм на ПК. У казино на регулярній основі проводяться азартні турніри та різні прибуткові акції. Ліцензійні автомати доступні для гри з реальними ставками та в демоверсії. Дані відвідувачів захищені надійним сучасним шифруванням.

Знайомство з офіційним сайтом

В оформленні сайту Слотор відсутні яскраві кольори. Розробники віддали перевагу стриманому стилю, щоб нічого не відволікало від ігрового процесу. Зручна навігація дозволяє швидко знайти потрібний розділ: «Акції», «Турніри», «Бонуси», «Ігри», «ВІП-клуб» та ін. У рубриці «FAQ» – відповіді на найбільш актуальні питання. З правого боку поля можна побачити поточний прогресивний джекпот та імена гемблерів, що лідирують на даний момент. Основну частину центральної сторінки займають обкладинки симуляторів. У підвалі розміщена інформація про контактні дані, статут порталу, стаття про відповідальну гру, список платіжних систем та значки соціальних мереж.

Дзеркало казино Slotor 5

Клуб змушений заготовляти дублюючі сайти, оскільки отримання державної ліцензії КРАІЛ поки що у проекті. Крім блокувань провайдерами, вхід на сайт може бути закритий через незаконні дії хакерів, тимчасові технічні роботи, вірусні атаки, перебої Інтернету тощо. У будь-якій неприємній ситуації виручить дзеркало Слотор. На дзеркалі, як і на основному порталі, гравці можуть:

пройти реєстрацію;

верифікуватися;

грати на гроші та в демоверсії;

поповнювати баланс та виводити виграші;

отримувати бонуси.

Весь функціонал залишається таким же, змінюється лише адреса сайту (URL). Копій казино кілька: якщо блокування торкнеться одного дзеркала, гравець може відразу перейти на інший дзеркальний майданчик.

Ігротека клубу онлайн Слотор

У казино досить велика колекція ігрових автоматів (2000 моделей) від відомих вендорів, серед яких Microgaming, Endorphina, NetEnt, Novomatic, Booongo та ін. Симулятори розподілені на кілька основних категорій.

Тематичні слоти залучають переважно сюжетом. Особливо захоплюючим стає ігровий процес у бонусному раунді. Ретро – симулятори з примітивним функціоналом, без додаткових функцій. 3D-слоти – ігри останнього покоління з шикарною тривимірною графікою, сучасною анімацією та ускладненою механікою. Апарати з бонусами – у цих іграх більше шансів зірвати великий куш завдяки прибутковим бонусним раундам.

Любителям настільних розваг пропонуються рулетка, баккара, покер, блекджек, крепс. Демоверсія доступна для всіх апаратів, крім лайв-ігор, які проходять тільки на реальні гроші зі справжнім круп’є.

Мобільна версія Слотор казино

Адаптовна версія розроблена для гравців, які грають у портативних пристроях з операційними системами Android або iOS. Програмісти казино Слотор подбали, щоб у мобайл-казино були доступні всі ігрові автомати з колекції сайту. Загалом мобільна версія відрізняється від гри на ПК лише розміром екрану. Поповнення та виведення грошей, добірка слотів, якість графіки, можливість участі в бонусній програмі, швидкість гри залишаються незмінними. Крім цього, прямо з офіційного сайту гравці можуть завантажити програму для Android. Ця процедура безкоштовна і займає мінімум часу. Один з головних плюсів програми – відсутність блокувань та реклами. Якщо виникнуть проблеми зі скачуванням, завжди можна звернутися за допомогою до оператора техпідтримки.