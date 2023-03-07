І це в час війни: на Тернопільщині лісник незаконно спиляв 12 дубів. ФОТО

На Тернопільщину будуть судити працівника лісогосподарського підприємства, котрий незаконно зрубав ліс на понад 178 тис грн.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно лісника одного із державних лісогосподарських підприємств, обвинуваченого у незаконній порубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, лісник у травні 2022 року, точно знаючи, що дерева не підлягають санітарній рубці на ділянці лісу, здійснив вирубку 12 дубів у лісовому масиві неподалік с. Бертники Чортківського району.

Протиправними діями лісника завдана шкода навколишньому середовищу на понад 178 тис грн.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання ¬ позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.