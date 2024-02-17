Шахраї щоразу вигадують нові способи, як виманити гроші у людей. У пастку чергового інтернет-афериста потрапила мешканка району.

Оголошення про оптовий продаж тюльпанів та гіацинтів потерпіла знайшла на одному з відомих сайтів продажу. Невідома фірма пропонувала рослини за дуже вигідною ціною, тож жінка поспішила перевести гроші за партію рослин на рахунок продавця, аби вигідно продати їх на свята.

Далі все відбувалося за вже давно відомою схемою: товар не прийшов, оголошення з сайту зникло, а номер телефону працівника фірми не відповідав. Жінка втратила понад 200 тисяч гривень. Довелося телефонувати в поліцію.

Працівники поліції вкотре застерігають краян торгувати та купувати в інтернеті безпечно. Не довіряйте незнайомцям свої кошти, не перераховуйте значні суми за товар, якого не бачили, продавайте-купуйте наложеною платіжкою, а при зустрічі краще одразу отримати готівку за товар, або ж одразу перевірити чи зараховані гроші на картку. Не довіряйте смс-повідомленням!