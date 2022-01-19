У жительки села Малий Ходачків Великобірківської громади невідома жінка видурила 44 000 тисячі гривень. Зловмисниця назвалася соцпрацівницею.

До помешкання самотньої пенсіонерки прийшла невідома жінка. Потерпіла, котрій 81 рік, не змогла описати зовнішності незнайомки, лише пам’ятає, що та говорила їй про грошову реформу, що будуть обмінюватися «старі» гроші на «нові». Після того, як зловмисниця пішла, з помешкання зникли 44 000 гривень.

Поліцейські Збаразького відділення поліції вживають заходів, аби встановити особу зловмисниці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Жителів області правоохоронці застерігають не довіряти незнайомим людям, не впускати їх до помешкань і не вірити словам про грошову реформу, про вигідний обмін грошей чи інші шахрайські вигадки.