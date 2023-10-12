Гроші, золото і колекційні монети: у Заліщиках домушники поцупили сейф із коштовностями. ФОТО, ВІДЕО

Про крадіжку з будинку у Заліщиках на лінію “102” повідомив господар помешкання 11 жовтня. Чоловік розповів, що з будинку зник сейф з коштовностями. Злочин стався напередодні, коли родини не було дома.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Головного управління поліції та Чорткова. Проведеними заходами працівники карного розшуку за кілька годин вийшли на слід підозрюваних.

У ході розслідування стало відомо, що домушники приїхали із сусідньої області. Обрали будинок та стежили за його мешканцями. Коли родина поїхала, вони зайшли до помешкання, відчинивши двері методом підбору ключа. З будинку винесли сейф з грошима, коштовностями та колекційними монетами. Загальна сума збитків – майже 350 тисяч гривень.

Залишаючи місце злочину, злодії зачинили двері, а тому господарі, повернувшись додому, зникнення цінних речей виявили лише наступного дня.

Додому вирушили підозрювані не одразу. Дочекалися завершення комендантської години. За кілька кілометрів в лісопосадці вони виламали двері сейфа, витягнули усі цінні речі і поїхали далі.

Проте залишити нашу область їм не вдалося. На виїзді з Тернопільської області їх зупинили працівники спецпідрозділу КОРД.

Підозрюваних затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікам оголосили підозру згідно із частиною 4 статті 185 ККУ. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура.

Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільської області.