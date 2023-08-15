14 серпня від Бахмутом загинув воїн-доброволець з Тернопільщини Микола Горевич.

Про важку непоправну втрату повідомив сержант ЗСУ, радник голови обласної ради Тарас Паляниця.

Микола Горевич народився 22 травня 1994 року у Почаєві. Громадський активіст, волонтер, помічник депутата Почаївської міської ради. Доброволець, боєць Української добровольчої армії (УДА, Волинська січ/ОТГ Волинь). Військовослужбовець 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Військова служба за контрактом.

“Віддав службі у війську не один рік свого молодого життя. Під час повномасштабного вторгнення поповнив ряди 80-тої окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь в обороні України від збройного нападу Росії. Загинув 14.08.2023 року поблизу н.п. Бахмут (с. Іванівське).

Бути воїном – значить жити вічно!!! Дякую за службу, друже! Героям слава!”, – написав Тарас Паляниця.