За минулі вихідні на одному зі стаціонарних постів області співробітники патрульної поліції виявили заборонені предмети у трьох автомобілях.

30-річний водій з Львівщини перевозив у власному авто предмет, схожий на переносний зенітно-ракетний комплекс. У салоні автомобіля, яким кермував житель Харкова, було знайдено шість предметів, схожих на гранати та запали до них, а також 60 набоїв. Мешканець Борщова на задньому сидінні свого транспортного засобу перевозив предмети, схожі на боєприпаси, бойові гранати та димові шашки.

За усіма фактами незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальні провадження – частина 1 статті 263 ККУ. Вилучені речові докази передано на експертизу.