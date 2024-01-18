Гранати і набої знайшли у пасажира автомобіля, який роз’їжджав Тернополем у комендантську годину. ФОТО

У Тернополі патрульні зупинили автомобіль, пасажир якого мав при собі боєприпаси.

Сьогодні вночі, під час комендантської години, на вулиці Степана Будного поліцейські помітили автомобіль Fiat. Охоронці порядку зупинили транспортний засіб, щоб поспілкуватись з водієм та пасажиром.

Під час спілкування з патрульними пасажир помітно нервував та намагався уникнути розмови. Тож поліцейські вирішили провести, відповідно до закону, поверхневу перевірку.

Як наслідок, інспектори виявили у пасажира предмети, схожі на запали до РПГ, гранати та набої до автомата. Походження виявленого 36-річний чоловік пояснити не зміг.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.