Грабіж посеред білого дня: у центрі Тернополя скоєно зухвалий злочин

Тернопільські ТОРівці знайшли чоловіка, який, ймовірно, вчинив грабіж.

Учора, близько 17-ї години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Митрополита Шептицького.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та, поспілкувавшись із заявником, дізналися, що невідомий чоловік взяв чужий мобільний телефон та побіг у невідомому напрямку. Заявник описав зовнішність ймовірного злочинця, тож інспектори розпочали пошуки правопорушника.

Патрульні виявили чоловіка, схожого за описом заявника, неподалік одного з ломбардів по вулиці Анатолія Живота. Охоронці порядку зупинили громадянина та, провівши поверхневу перевірку, виявили в останнього черк з ломбарду за продаж мобільного телефону такої ж моделі та марки, що й викрадений гаджет.

ТОРівці доставили громадянина на місце події та передали слідчим, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.