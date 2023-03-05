Овочеві заправки для перших страв готують бійцям ЗСУ господині у шкільній їдальні села Довжанка Тернопільського району.

Жінки збираються кілька разів на тиждень, аби підготувати овочі та передати їх волонтерам.

Овочеві заправки для перших страв – необхідна річ на кухні військових, – каже волонтерка Анна Яковенко. Оскільки з них легко приготувати борщ або суп.

«Коли є овочева заправка, то борщ можна приготувати за кілька хвилин. Це не лише швидко, а й смачно. Ми робимо ці заправки дуже смачними, в результаті страви виходять теж смачними. Нещодавно ми отримали замовлення від військових на такі заправки. Вже все приготували і передали. Щиро дякуємо за підтримку учасникам освітнього процесу Підгороднянської початкової школи з дошкільним відділенням, Великоходачківської школи І-ІІІ ступенів, КЗ «Почапинський ЗЗСО» Підгороднянської сільської ради».

Овочеві заправки та інші продукти волонтери відвозять військовим. Також пакунки із смаколиками передають місцевому населенню південно-східних областей.