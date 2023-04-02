Господарство “ГАДЗ” передало принтери та смаколики для дітей захисників. ФОТО

Волонтери фонду «Благодійне Об’єднання націй» отримали допомогу від фермерського господарства «ГАДЗ» з Бучаччини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці «БОН Благодійний фонд».

– Дуже дякую за такий величезний внесок в нашу перемогу у вигляді трьох 3D-принтерів, фруктів та меду для діток внутрішньо-переміщених сімей наших захисників. Дуже дякую. Разом до перемоги! Все буде Україна!, – зазначила директорка благодійного фонду Ореста Бріт.

Також представники ФГ «ГАДЗ» привезли смаколики для захисників з Тернопільщини.

Детальніше – у відео.