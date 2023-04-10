Огорожу зі шкільного подвір’я 19 річний житель Борсуківської громади переніс до свого обійстя. Поліцейські вилучили крадене.

До співробітників відділення поліції №2 міста Ланівці із заявою про крадіжку звернувся директор Борсуківської загальноосвітньої школи. Зв слів заявника, під час обстеження території навчального закладу у селі Синівці, який уже два роки не функціонує, він виявив відсутність частини металевої огорожі.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку відділення поліції встановили, що до крадіжки причетний житель Синівці, 2004 року народження. Молодик мешкає неподалік школи, тож пізно ввечері, аби ніхто не бачив, обрізав секції огорожі та носив додому. Поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.