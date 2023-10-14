Дорожньо-транспортна пригода, у якій травми отримала 16-річна дівчина, сталася у селищі Дружба Микулинецької громади. Водія-порушника, який залишив місце автопригоди, поліцейські встановили та розшукали того ж дня.

13 жовтня близько 7 години ранку до співробітників поліції у Теребовлі надійшло повідомлення від медиків про те, що до них з тілесними ушкодженнями доставлено неповнолітню мешканку селища Дружба. Травми дівчина отримала внаслідок наїзду на неї невстановленого автомобіля.

Як з’ясувалося, потерпіла переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу, коли її збила автівка.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили марку автомобіля та водія, причетного до ДТП. Це – мешканець одного зі сіл Теребовлянської громади. Транспортний засіб правоохоронці помістили на арештмайданчик.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.