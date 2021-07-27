У селі Горигляди колишнього Монастириського району місцеві мешканці провели екологічну акцію – позбирали усі пластикові та скляні пляшки.

Про це у крупі Коропець-інфо повідомила Любов Васенько.

“Це результат акції ” Чисті Горигляди ”.

Молодці усі хто брав участь.

Закликаю усіх людей :”будь ласка не кидайте пляшки де попало”.

Ми визбирали що могли. Тепер є у нас контейнери біля церкви, несіть пляшки туди, щоб через деякий час знову не прийшлось збирати їх по селі…..

P. S Акція ще не завершена. Хто має можливість і знає де ще лежать пляшки просто неба, можите збирати, гроші ще є – отримаєте свою винагороду”, – написала жінка.