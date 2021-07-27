У селі Горигляди колишнього Монастириського району місцеві мешканці провели екологічну акцію – позбирали усі пластикові та скляні пляшки.
Про це у крупі Коропець-інфо повідомила Любов Васенько.
“Це результат акції ” Чисті Горигляди ”.
Молодці усі хто брав участь.
Закликаю усіх людей :”будь ласка не кидайте пляшки де попало”.
Ми визбирали що могли. Тепер є у нас контейнери біля церкви, несіть пляшки туди, щоб через деякий час знову не прийшлось збирати їх по селі…..
P. S Акція ще не завершена. Хто має можливість і знає де ще лежать пляшки просто неба, можите збирати, гроші ще є – отримаєте свою винагороду”, – написала жінка.
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