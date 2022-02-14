Сьогодні в області зафіксували 6 летальних випадків з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Померло чотири жінки та двоє чоловіків віком від 56 до 86 років.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, штам Омікрон найбільше становить загрозу для людей старшої вікової категорії із супутніми захворюваннями.

Летальність від коронавірусу на Тернопільщині залишається на середніх рівнях. Коли в регіоні домінував штам Дельта, смертельних випадків фіксували значно більше.

«Щодня фіксуємо летальні випадки. Правда, Омікрон не дає такої летальності, як Дельта. Восени ми фіксували набагато більше смертельних випадків. Проте зараз, бачимо, що найбільше страждають люди старших вікових категорій. Навіть під час цієї хвилі траплялося, що за добу ми фіксували 13 летальних випадків. Вони стаються переважно серед людей 60 плюс. Людям із групи ризику потрібно по особливому стежити за дотриманням карантинних норм. Також дуже важливо, щоб люди із групи ризику вакцинувалися. У цій категорії осіб переважають супутні патології — серцево-судинні; цукровий діабет, захворювання, які впливають на стан судин. Нас турбує те, що більшість цих осіб нещеплені. Вони часто звертаються пізно за медичною допомогою. Це є групи ризику. Треба сімейним лікарям активніше з ними працювати», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

На Тернопільщині показник летальності від коронавірусної інфекції становить 1,9. Загалом по Україні цей показник — 2,5.