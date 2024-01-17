Апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення, яким стягнули в дохід держави 805 200 грн застави та змінили запобіжний захід колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку із застави на цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення 15 січня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд стягнув в дохід держави 805 200 грн застави, внесеної за Головка. Також суд відправив його під цілодобовий домашній арешт. Сторона захисту і прокурор САП подали скарги на це рішення.

«Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 листопада 2023 року про звернення застави в дохід держави та зміну запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного (Головка – ред.) у кримінальному провадженні залишити без змін, а апеляційні скарги захисників та прокурора – без задоволення», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку, першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.