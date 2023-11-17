ВАКС змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради.

Про це повідомила пресслужба САП.

17 листопада слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП, та змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради, який підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

За рішенням суду, до підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за особу.

Нагадаємо, 26 червня голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.