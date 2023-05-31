Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 30 травня 2023 року прибув з архіпастирським візитом на Тернопільщину.

Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви звершив закладення наріжного каменя під будівництво храму на честь святого Архистратига Михаїла в селі Чистилів Тернопільського району. Разом з Його Блаженством молилися митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, численне духовенство, представники влади та віряни.

Під час відправи лунали молитовні прохання за український народ та визволення від нашестя чужинців.

На завершення Блаженнійший владика звернувся до присутніх з першосвятительським словом.

«Освяченням цього наріжного каменя ми закладаємо нову святиню помісної Української Церкви. Не дивлячись на важкі випробування ми зростаємо та розвиваємося. Це надзвичайно важливо, адже без своєї міцної автокефальної Церкви, як духовної основи, ми не втілимо те, про що мріяли цілі покоління наших предків», – зокрема зазначив Предстоятель.

Окрім того, Митрополит Епіфаній сказав про важливість збереження нашої ідентичності та свободи, які даровані нам Богом, та про нещодавно схвалену Архієрейським Собором календарну реформу. Про це повідомляє Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).