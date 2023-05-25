З 30 травня по 1 червня з першосвятительським візитом Тернопіль відвідає Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
31 травня Блаженніший владика звершить освячення храму на честь Вознесіння Господнього, що на просп. Злуки 21а, та очолить в ньому Божественну літургію.
Про це повідомляють на сторінці храму.
Планується, що Предстоятеля Церкви зустрінуть на подвір’ї храму о 8:45. О 9-й годині розпочнеться Божественна літургія, яку очолить Епіфаній.
“Запрошуємо усіх тернополян та гостей розділити радість свята разом з предстоятелем Православної церкви України!”, – зазначають у церковній громаді.