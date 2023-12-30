Під час Першосвятительського візиту до Тернопільсько-Кременецької єпархії Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній 29 грудня 2023 року у Свято-Миколаївському соборі м. Кременця звершив молебень за перемогу України над агресором.

Нещодавно громада разом з храмом доєдналася до нашої великої церковної родини, і лише якихось двадцять днів тому тут вперше за 191 рік пролунала молитва рідною українською мовою. Відтепер – лунатиме завжди.

Спільно з Предстоятелем також молилися митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, настоятель собору священник Вʼячеслав Савельєв, духовенство єпархії, захисники Батьківщини та численні віряни.

Предстоятель Православної Церкви України наприкінці молебня звернувся до вірян із Першосвятительським словом.

«Ми, християни, покликані втілювати у своєму житті євангельський закон, який приніс нам втілений Господь Ісус Христос. І цей закон базується на любові. Серед нас повинна панувати любов, бо де є любов, там є єдність. Любов єднає, а зло руйнує. Руйнує людські стосунки, стосунки родинні, відносини між народами. І наслідки дії цього зла ми безпосередньо бачимо у своєму нинішньому житті. Тому ми повинні виявляти милосердя і добро, підтримувати, допомагати і не бути байдужими до ближніх, щоби здобути той духовний скарб, який понесемо у вічність», – зазначив Митрополит Епіфаній.

Також Предстоятель висловив вдячність митрополиту Нестору, священнослужителям та вірним за молитву та невтомну працю задля нашої перемоги.

Окрім цього Блаженнійший Митрополит Епіфаній вручив іменний хрест Предстоятеля Кременецькому благочинному протоієрею Володимиру Буграку.

Завершився молебень уставним многоліттям та співом різдвяних колядок.

Джерело: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви