Вогнеборці ліквідували пожежу у складських приміщеннях в Тернополі з використанням роботизованої системи пожежогасіння.

Про це повідомили в управлінні ДСНС.

“14 травня у м. Тернопіль вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста.

До гасіння було залучено 33 чол. особового складу ДСНС та 6 од. техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1, – розповіли в управлінні.

“Робот-помічник рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу”, – прокоментував ситуацію голова ДСНС Сергій Крук.